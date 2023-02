Biden vorrebbe incontrare Xi Jinping, per il pallone spia cinese

Joe Biden, il Presidente degli Stati Uniti, non si scusa per avere deciso di abbattere il pallone spia cinese, che ha tenuto con il fiato sospeso il paese a stelle e strisce. “Agiremo sempre per proteggere gli interessi del popolo americano, e la sicurezza del popolo americano”, le parole del leader. Il pallone è stato distrutto il 4 Febbraio scorso al largo della costa orientale, tra cui gli altri tre oggetti volanti intercettati e colpiti nei giorni scorsi.

Biden, ha deciso che terrà un colloquio con Xi Jinping ,il Presidente della Repubblica Popolare Cinese. “Mi aspetto di parlare con il presidente Xi e arriveremo in fondo a questo”. Biden ha voluto sottolineare che non si arriverà a una nuova guerra fredda.

Il cielo degli Stati Uniti, da quando è stato minacciato, vive uno stato d’allarme, il pallone era sulle tracce di una serie di siti di armi nucleari top-secret, ma Pechino ha sempre rinnegato tutto.

Le forze armate americane, hanno avviato delle indagini, regolando le impostazioni del radar, scoprendo altre tre navi non identificate, che il presidente Biden aveva ordinato di abbattere.

Uno sul Canada, l’altro in Alaska, e il terzo sul Lago Huron al largo del Michigan. La Cina continua a giustificarsi, affermando che il mezzo servisse solamente per monitorare i cambiamenti climatici, ma per via del vento si sarebbe spostato verso i cieli americani. Ma i funzionari statunitensi affermano di avere prove conclusive che il pallone è stato inviato per spiare (Fonte: skytg24.it).

AO