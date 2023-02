Conferenza Internazionale Geopolitics and Peace Operations

Comando Generale – Ufficio Stampa CoESPU – Vicenza , 17/02/2023 09:26

Geopolitics and Peace Operations. Lessons learned and future strategies” dove è stata analizzata la situazione geopolitica e geostrategica attuale per comprendere come meglio attagliare le future missioni di pace, con particolare riferimento agli aspetti afferenti alla Polizia di Stabilità.

Dopo il saluto iniziale da parte del Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Maurizio Detalmo Mezzavilla, si sono alternati, sia sul palco che in VTC, numerosi esperti tra cui alcuni “big” quali il prof. Winrich Kuhne, dell’università John Hopkins, la d.ssa Flavia Minnelli, delle Nazioni Unite, il già Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. (ris.) Vincenzo Coppola, l’Ammiraglio (ris.) Ferdinando Sanfelice di Monteforte, dell’Università Cattolica di Milano, e la d.ssa Victoria Holt, del John Sloan Dickey Center.

Moderatore dell’evento è stato il Prof. Laris Gaiser, già Ufficiale della Riserva Selezionata dell’Arma e attuale consigliere politico del Comandante della missione NATO in Kosovo. Gli esiti della conferenza sono stati riassunti dal Direttore del CoESPU, Generale di Brigata Giovanni Pietro Barbano nelle proprie conclusioni finali.