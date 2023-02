Giappone. Accordo per produrre energia pulita per Amazon e Meta

Intesa fra Itochu e alcuni colossi tech su data center sostenibili

(DIRE) Tokyo, 17 Feb. – La principale trading company giapponese Itochu ha reso noto di aver concluso un accordo, tramite la sua controllata Clean Energy Connect (CEC), con alcuni colossi tecnologici quali Amazon e Meta, per la realizzazione di reti di fornitura di energia rinnovabile in Giappone e negli Stati Uniti in grado di offrire energia pulita ai data center e alle altre strutture aziendali.

Per la realizzazione del progetto CEC investirà oltre dieci miliardi di yen (circa 70 milioni di euro) entro l’anno fiscale 2024 per sviluppare piccole centrali solari esclusivamente per Amazon in circa 700 località del Giappone, con una capacità totale di 38mila kilowatt. L’energia generata nelle varie località sarà fornita ai centri dati e ai centri di distribuzione di Amazon attraverso le reti elettriche esistenti. (Jief/ Dire) 10:18 17-02-23 [FOTO DI REPERTORIO]