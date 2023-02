Iran, ministro Israele:” Vende droni e missili a 50 paesi”

18:25 – Il ministro israeliano Yoav Gallant, parlando ad una conferenza sulla sicurezza a Monaco in Germania, ha affermato che l’Iran sta vendendo missili e droni.

“Teheran attualmente è in trattative per vendere armi avanzate, inclusi droni e missili di precisione (PGMs) a non meno di 50 differenti Paesi“, Queste le parole di Gallant. Queste affermazioni attesterebbero che l’Iran sta di fatto violando l’embargo, trattando armi con decine di paesi.

Il ministro israeliano ha specificato che l’Iran non è più un “fornitore locale” ma una vera e propria “azienda multinazionale” ed “un esportatore globale di armi avanzate“. (Fonte ANSA)