Poliambulatorio Taurianova, a giorni nuova collocazione presso i locali di Largo Bizzurro

Si è tenuto oggi un incontro a Taurianova tra il Sindaco della città, Rocco Biasi, il commissario dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia e il direttore del distretto sanitario, allo scopo di valutare tempi e modi per il trasferimento del poliambulatorio presso i Locali di Largo Bizzurro.

La sede poliambulatoriale attuale di via Cavour, infatti, dovrà essere messa in condizione di sicurezza e contestualmente ospitare i lavori di riqualificazione previsti nel Pnrr che la colloca come struttura sede di Casa della Comunità e Centro Operativo territoriale.

Ovviamente la Casa della Comunità prevede la presenza del poliambulatorio oltre tutti gli altri presidi previsti nel DM 77/22.

Durante l’incontro è stato fatto il punto sui servizi sanitari che troveranno allocazione tra la sede di Largo Bizzurro e quelli di via Madonna Addolorata da poco oggetto di un protocollo di intesa tra ASP e Comune. Tutte le riallocazioni saranno portate a compimento nel giro di pochi giorni. Anche la postazione PET ha trovato idonea collocazione assieme alla riorganizzazione dei servizi vaccinali pediatrici e anti-covid.

Il Commissario Asp Di Furia e il Sindaco Biasi hanno espresso soddisfazione per l’importante risultato raggiunto e la proficua collaborazione instaurata. Nello scusarsi con la cittadinanza per eventuali disagi momentanei che dovessero riscontrarsi in questa fase, hanno tuttavia manifestato la volontà di garantire e migliorare costantemente i servizi offerti.

Comunicato Stampa