Ucraina. Shevchenko: farò tornare i giovani a giocare a calcio

Al Corsera: sto raccogliendo fondi per ricostruire Stadio Irpin

(DIRE) Roma, 17 Feb. – “Quando in Agosto sono andato a Irpin, davanti allo scenario di una città rasa al suolo, nello stadio che conoscevo per averlo frequentato quando giocavo nelle giovanili della Dinamo Kiev, ho visto due bambini che correvano tra i crateri lasciati dalle bombe: in quel momento mi sono ripromesso di permettere alle nuove generazioni dell’Ucraina di tornare a giocare a calcio. I fondi serviranno a ricostruire lo stadio”.

Andriy Shevchenko torna a parlare del conflitto in Ucraina, a ormai quasi un anno dall’inizio dell’invasione russa, il 24 Febbraio 2022. In una intervista al Corriere della Sera, l’ex calciatore spiega i dettagli della sua ‘missione’: “Fondazione Milan e lo Shakthar Donetsk mi hanno già supportato in questa iniziativa. Mi mancano 110mila euro per concludere il progetto: se la cifra raccolta non sarà sufficiente, verserò io la parte restante e poi mi dedicherò a un altro piano”.

Sheva ricorda: “È cambiato tutto anche se dalla mia posizione non posso lamentarmi eccessivamente. Pensiamo ai soldati e a chi è in prima linea per salvare il Paese. Mi sento in obbligo di aiutare chi ha lasciato mogli e figli per difendere il nostro diritto di essere liberi. Se ripenso al 24 Febbraio dello scorso penso alla telefonata di mia mamma in lacrime che mi dice che la guerra è iniziata. Ho subito capito che dovevo mettere a disposizione la mia immagine per aiutare il Paese. Noi non abbiamo altra scelta che richiamare la vostra attenzione. Il conflitto va avanti e ci sono intere città demolite da ricostruire. Non dimenticateci”. (Red/ Dire) 10:35 17-02-23