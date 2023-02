Brasile: Bolosonaro aveva effettuato il vaccino contro il covid-19, nonostante fosse contrario

L’ex Presidente del Brasile Jair Bolsonaro, durante la pandemia aveva dichiarato di non essersi sottoposto alla vaccinazione contro il Covid-19, esprimendo dubbi sull’efficacia dei vaccini. Fu uno dei maggiori oppositori contro la vaccinazione, come risulta nei registri pubblici del governo brasiliano. Ma nel suo libretto di vaccinazione risulta il contrario, l’ex leader aveva ordinato di mantenere il segreto per 100 anni.

Luiz Inacio Lula da Silva, l’attuale Presidente, è voluto andare contro il suo predecessore, decidendo di divulgare il suo “segreto”.

Nel verbale vi è scritto che Bolsonaro avrebbe ricevuto la singola dose dal laboratorio Janssen il 19 luglio 2021, in un ambulatorio di Perus. L’ex presidente, il 18 luglio 2021, venne dimesso dopo aver trascorso quattro giorni ricoverato per un’ostruzione gastrica, nell’ospedale privato Nova Star di San Paolo. Carvalho, ha sottolineato che verranno aperte delle indagini in merito, per capire se ci sia stata qualche alterazione nel libretto dei vaccini di Bolsonaro all’interno del Sistema sanitario nazionale (Fonte: ansa.it).

AO