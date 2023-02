Bulgaria, 18 migranti muoiono asfissiati dentro un TIR

Tra i morti vi è un bambino di età tra i 6 e i 7 anni. Lo rende noto il ministero degli Interni di Sofia

Tragedia legata alla migrazione. I cadaveri di 18 migranti sono stati trovati dentro un camion in Bulgaria. Lo rende noto il ministero degli Interni di Sofia. Il camion, trasportava legname e in un apposito nascondiglio si trovavano oltre 52 migranti irregolari afghani. Tutti giovani uomini provenienti, secondo le prime indagini della procura di Sofia pubblicate dai media bulgari, dal confine con la Turchia per essere trasportati verso la frontiera con la Serbia.

Il camion ha una targa bulgara, e la polizia ha fermato quattro persone. Due fermi sono stati effettuati a Burgas sul Mar Nero e due nella capitale. Uno dei fermati a Burgas è il proprietario del camion, il quale stava per denunciare la scomparsa del suo automezzo, abbandonato dall’autista nei pressi del centro abitato di Lokorsko, vicino alla capitale Sofia. Lo ha dichiarato ai giornalisti ieri sera il direttore del Servizio investigativo nazionale (Nss), Borislav Sarafov, precisando che i fermati rimangono in custodia per 24 ore e che per ora nessuno di loro è stato incriminato. “Dall’abitacolo del conducente del camion sono stati prelevati campioni di Dna, che consentiranno di chiarire chi lo guidava”, ha aggiunto Sarafov.

A suo dire, sul camion erano nascosti 52 migranti illegali provenienti dall’Afghanistan. Sarebbero entrati in Bulgaria alcuni giorni fa attraverso il confine con la Turchia, dopo aver scavalcato la recinzione di filo spinato con l’aiuto di una scala. Avrebbero trascorso diverso tempo nella foresta, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, in attesa del camion che li ha prelevati. Tra i morti vi è un bambino di età tra i 6 e i 7 anni.

Tutti gli altri 34 migranti rimasti vivi, tra i quali 5 bambini, sono stati ricoverati in ospedale. Il ministro della Salute, Assen Megidiev, ha dichiarato che altri 14 migranti che erano sull’automezzo sono stati ricoverati in ospedale, e quattro di loro versano in gravi condizioni. A suo dire nel nascondiglio del camion mancava ossigeno sufficiente.

c.s. – Giovanni D’Agata