USA: afroamericano ucciso, gli agenti si dichiarano non colpevoli

Lo scorso 7 Gennaio, 5 agenti delle forze dell’ordine hanno picchiato brutalmente un afroamericano di 29 anni. L’uomo per le ferite riportate è stato ricoverato in ospedale, ma dopo tre giorni, il suo corpo non ha retto.

Gli agenti accusati, si sono dichiarati “non colpevoli”. Una notizia che arriva direttamente dalla Cnn.

I 5 agenti, tutti afroamericani, sono stati immediatamente licenziati dopo la morte del 29enne. Nella giornata di ieri vi è stata l’udienza e hanno dichiarato la loro innocenza davanti al giudice del tribunale penale della contea di Shelby.

Gli imputati erano stati dichiarati colpevoli di omicidio di secondo grado, aggressione aggravata, rapimento e cattiva condotta ufficiale. La prossima udienza sarà il 1 maggio. Questo non è stato l’ultimo episodio da parte delle forze dell’ordine. A inizio Febbraio vi è stata la morte nei confronti di un afroamericano, un uomo in sedia a rotelle è stato strappato alla vita dalla polizia a Huntington Park, nel sud della California (Fonte: ansa.it).

AO