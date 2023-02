USA: ennesima sparatoria, uccise sei persone

Sembra non fermarsi la folle strage delle armi negli Stati Uniti. Un uomo in possesso di tre armi, ha ucciso la sua ex moglie e altre cinque persone durante una serie di sparatorie avvenute in un città rurale nello stato del Mississippi.

Ogni vittima è stata uccisa in un luogo diverso dall’altro. La polizia ha accusato un uomo del posto di omicidio di primo grado. Per ora si pensa che il sospettato abbia commesso l’azione da solo e attualmente si trova sotto custodia nella prigione della contea.

Da quando è iniziato il 2023 si sono verificate 73 sparatorie sul suolo americano. Il Presidente Biden ha voluto commentare l’accaduto: “Sono passati 48 giorni dall’inizio dell’anno e la nostra nazione ha già vissuto almeno 73 sparatorie di massa”.

Il leader statunitense l’anno scorso aveva assicurato che le armi d’assalto molto presto sarebbero state solo un brutto ricordo (Fonte: skytg24.it).

AO