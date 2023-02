(DIRE) Roma, 19 Febbraio – “Esprimo la più ferma condanna per il volantino comparso a Parma in cui si augura la morte del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla quale rivolgo la mia più sentita solidarietà e vicinanza. Auspico che i responsabili di questa iniziativa vengano individuati al più presto”. Lo dice in una nota il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. (Red/ Dire) 17:27 19-02-23