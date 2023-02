Roma. Oggi ‘Esquilibri’, mostra del libro usato e dell’antiquariato

Appuntamento a Piazza Vittorio Emanuele II dalle ore 09:00

(DIRE) Roma, 19 Feb. – Dopo il successo di partecipazione delle prime manifestazioni dell’evento che vede protagoniste le librerie di usato e antiquariato di Roma e del Lazio, torna ‘Esquilibri’, mostra del libro usato e d’antiquariato a Piazza Vittorio Emanuele II, oggi dalle 9 alle 19. All’evento, promosso dal Primo Municipio Roma Centro, saranno presenti 25 librerie che esporranno una selezione qualificata del proprio catalogo, nella cornice dei portici della piazza, lato Mas e Grilli Inoltre sono programmati due momenti culturali: Alle ore 11.30, sotto il Portico di MAS Omaggio a Calvino, nel centenario della nascita.

Letture da Calvino, Le città invisibili. A cura dell’Associazione Parolincontro-ODV Alle ore 15, presso Gatsby Cafè Il gioco dei giorni narrati. Leggere al passo col tempo Un incontro con Antonella Sbrilli, a partire dal suo libro Il gioco dei giorni narrati,Giunti Editore 2021: un libro-calendario, un’antologia portatile, un aiuto per la memoria, un dono da fare o da farsi per attraversare il tempo in sincronia con la letteratura.

Una conversazione in “gioco” tra l’autrice e il pubblico, tra il calendario del tempo reale e il tempo della finzione narrativa, introdotta da Nicoletta Cardano. “Le librerie dell’usato e dell’antiquariato porteranno le opere più importanti del proprio catalogo e una selezione di volumi d’occasione”, afferma Antonio Conti, presidente dell’associazione Pagine Romane, cui fanno riferimento le librerie presenti. “Vogliamo riempire lo spazio pubblico coinvolgendo sempre più le nuove generazioni di lettrici e lettori, per questo ci impegniamo a offrire libri per tutte le tasche, dal libro da collezione al tascabile, alla ricerca di un equilibrio virtuoso tra proposta popolare ed elitaria”.

Per Gennaro Berger, vicepresidente di EsquilinoVivo, associazione di residenti che ha voluto fortemente questa manifestazione per riqualificare Piazza Vittorio e i suoi portici, “questa mostra sta diventando un appuntamento apprezzato e atteso dai residenti dell’Esquilino e della città di Roma, cui diamo appuntamento. Le piazze si riqualificano anche attraverso la partecipazione, e Piazza Vittorio e i suoi portici ne hanno un forte bisogno. Questa mostra ne è una gran bella occasione, e un esempio virtuoso”. (Com/Red/ Dire) 07:33 19-02-23