Turchia. In partenza da Trieste nave cargo con un nuovo carico di aiuti

(DIRE) Roma, 19 Feb. – Partirà in serata dal porto di Trieste, alla volta di Mersin in Turchia, il nuovo carico di aiuti italiani destinato alla popolazione turca. Proseguono in queste ore le operazioni di carico dei materiali e delle attrezzature donate dalle Regioni, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dalle Organizzazioni nazionali di volontariato di Protezione civile. Nei 15 container, trasportati a Trieste dall’hub logistico della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, anche tende, lenzuola, coperte, una cucina da campo, servizi igienici completi di docce, materiali elettrici e gruppi elettrogeni.

Il carico, dopo circa sessanta ore di navigazione, arriverà in Turchia dove sarà consegnato alle autorità locali. Sempre nella serata di oggi è previsto l’arrivo, al porto turco di Mersin, della nave cargo partita lo scorso 16 febbraio dall’Italia con 35 container di beni destinati all’assistenza della popolazione.

Prosegue dunque il supporto italiano, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito del meccanismo europeo, alla popolazione colpita dal sisma che ha interessato Turchia e Siria lo scorso 6 febbraio. (Com/Red/ Dire) 17:10 19-02-23