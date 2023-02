Art e Life style nel metaverso, gli esperti a confronto su Digeat+

Appuntamento domani alle 15.30

(DIRE) Roma, 20 Feb. – Le potenzialità del metaverso, le opportunità che questo rappresenta per individui e imprese, e le reali ricadute giuridiche ed economiche che in quanto evoluzione tecnologica, inevitabilmente, esso comporta. Sulla piattaforma Digeat+ sbarca un nuovo confronto tra esperti di massimo rilievo dal titolo ‘Art e lifestyle – Impatti giuridici ed economici su blockchain, Nft e metaverso’, che andrà in streaming martedì 21 febbraio alle 15.30.

Il Talk, organizzato da Digital & Law con il patrocinio di Anorc Mercato e Anorc Professioni appartiene al percorso Dig.eat 2022/23 e vedrà la partecipazione di Emanuela Borri lifestyle writer & coach, dell’avvocato Fulvio Sarzana esperto in Diritto delle nuove tecnologie, dell’avvocato Giovanni Brancalion Spadon esperto in Diritto delle nuove tecnologie, commerciale e societario e nella consulenza strategica d’impresa e dell’avvocato Massimiliano Nicotra professore di Fondamenti ed evoluzione dell’Amministrazione Digitale.

I relatori si confronteranno tra diverse prospettive di interpretazione delle nuove forme di espressione che oggi caratterizzano, in particolare, il settore ‘Art e lifestyle’ nel suo avvento nel metaverso, analizzando le opportunità e le possibili criticità giuridiche ed economiche.

L'evento sarà fruibile gratuitamente per tutti gli iscritti (o previa iscrizione) alla piattaforma (www.digeat.it). Digeat Plus è un progetto riconosciuto da Repubblica Digitale, per maggiori informazioni: https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/iniziativa/digital– law-department-s.r.l._digeat-plus/.