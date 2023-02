Biden: “Darò ordine di abbattere qualsiasi oggetto volante”

“Darò ordine di abbattere qualsiasi oggetto volante che rappresenti un rischio per gli Stati Uniti”, queste sono le parole di Joe Biden riferendosi ai tre oggetti volanti comparsi nei cieli americani. Sottolineando che la sua amministrazione è a lavoro “per stabilire nuovi parametri per l’identificazione di oggetti volanti”.

Il Presidente ha affermato che ancora non sa cosa siano quei tre oggetti misteriosi, ma pensa che non abbiano nessun legame con lo stato della Cina. Il leader ha voluto la loro distruzione perchè rappresentavano “un rischio per il traffico aereo” (Fonte:skytg24.it).

AO