Dalla Florida in Italia: il viaggio del Console Onorario di Orlando Antonella Brancaccio Balzano

Roma e Napoli sono state le tappe del viaggio dell’ Avvocato Antonella Brancaccio Balzano ,originaria di Napoli , apprezzata e stimata professionista in Florida, con l ‘incarico di Console Onorario di Orlando. Nella Capitale è stata ricevuta alla Farnesina, da Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le politiche migratorie . Durante l’ incontro hanno discusso della Comunità italiana in Florida , delle problematiche legate alla divulgazione della lingua italiana, della promozione del Made in Italy attraverso iniziative culturali e della scelta del mese di Ottobre, per celebrare gli italiani nella città di Orlando.

L’ Avv. Brancaccio ha sottolineato il grande lavoro fatto dal Consolato Generale di Miami, per andare incontro alle esigenze del pubblico. Al centro della discussione, anche, il tema dell’ aiuto ai Consolati onorari e delle politiche che potrebbe adottare il governo per garantire maggiore efficienza al servizio offerto agli italiani all’ Estero. Il Direttore Vignali, ha espresso parole di compiacimento per le iniziative del Console Onorario, il cui impegno va ben oltre le funzioni di routine. L’ avvocato Brancaccio ha poi incontrato la Senatrice La Marca con la quale ha fatto il punto della situazione su ciò che è stato realizzato fino ad oggi a favore degli italiani all’Estero. La Senatrice ha assicurato il suo impegno per garantire una maggiore assistenza alla Comunità Italiana in Florida.

Non sono mancati gli incontri con i rappresentanti del Consolato Americano a Napoli e dell’Ambasciata Americana Dominicana, perchè stabilire rapporti di amicizia e collaborazione con gli altri Paesi è fondamentale , in particolare con il Dipartimento Trade Commerce per valutare la possibilità di promuovere i rapporti commerciali tra le Nazioni. Importante anche il contatto con la Camera di Commercio Americana per favorire e garantire iniziative di scambi. Un altro proficuo incontro è stato quello, con il Segretario FENCO (Federazione Nazionale Consoli Onorari) l ‘ Avv. Famiglietti e il Console Onorario SRI Lanka Avv. Carmine Capasso con il quale si è discusso di rapporti con la rete diplomatica onoraria in USA e in quella sede la Console è stata nominata coordinatrice FENCO USA.

L’ Onorevole Sollazzo Presidente della Confederazione Italiani nel mondo, ha proposto al Console di collaborare per instaurare rapporti solidi con la Florida e migliorare la rete di servizi per intensificare i rapporti con enti previdenziali e associazioni. Non poteva mancare l’ incontro con Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, per un gemellaggio tra Napoli ed Orlando per incentivare il turismo, la cultura e il Made in Italy.

Sono state due settimane intense, ha dichiarato l’ Avvocato Brancaccio Balzano , al termine di questo suo viaggio in Italia, ma sono molto soddisfatta e fiduciosa nella realizzazione dei progetti che mi stanno a cuore, sia nella veste di Console Onorario che come italiana, da sempre impegnata nella divulgazione della cultura e della lingua del nostro bellissimo Paese.