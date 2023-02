Giappone, morto il fumettista creatore di Capitan Harlock

E’ morto all’età di 85 anni, in Giappone a Tokyo, Akira Matsumoto famoso fumettista nipponico padre tra gli altri anche del famoso Capitan Harlock. L’uomo pare sia morto a causa di problemi cardiaci. Matsumoto era internazionalmente conosciuto per le sue creazioni di fantascienza come: “La corazzata Yamato” del 1974, e “Galaxy Express 999” del 1977. Ma la saga di Capitan Harlock è quella forse più conosciuta.

La storia del pirata spaziale che a bordo dell’Arcadia viaggiava nel cosmo per salvare i pianeti venne anche trasformata anche in cartone animato ed in un film. Akira Matsumoto è stato una delle leggende dell’animazione giapponese.

Silv Bott