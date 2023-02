Reggio Calabria, sbarcati dalla “Dattilo” 589 migranti

La nave della Guardia Costiera “Dattilo”, partita ieri sera da Lampedusa, è arrivata nel primo pomeriggio di oggi al porto di Reggio Calabria con a bordo 589 migranti, tra cui 131 donne e 35 bambini.

I numeri sono forniti dalla prefettura di Reggio Calabria che sta coordinando le operazioni di accoglienza.

Secondo il piano predisposto dal ministero dell’Interno, i migranti verranno smistati in diverse regioni d’Italia: 40 in Calabria, 45 in Abruzzo, 75 in Emilia Romagna, 30 nel Lazio, 100 in Lombardia, 30 nelle Marche, 75 in Piemonte, 50 in Puglia, 80 in Toscana e 75 in Veneto.

Quelli che sono destinati a rimanere in Calabria, dopo l’identificazione della Polizia e i controlli sanitari della Croce Rossa e della Protezione Civile, saranno ospitati nella palestra dismessa della scuola media Boccioni di Gallico, nella periferia nord della città di Reggio Calabria, dove è allestito un centro di prima accoglienza.

L’operazione rientra nel piano di alleggerimento dell’hotstpot dell’isola di Lampedusa dove, fino a ieri, si trovavano circa 2800 migranti a fronte di una capienza di 400 persone.

(Foto di repertorio)