Santa Apollonia protettrice di odontotecnici, odontoiatri e igienisti dentali. Incontro organizzato al Boccioni-Fermi

Anche quest’anno il 9 Febbraio, in occasione della festa di Santa Apollonia protettrice di odontotecnici, odontoiatri e igienisti dentali, è stato organizzato dall’Istituto Boccioni-Fermi di Reggio Calabria, il Quarto incontro annuale riservato agli studenti delle classi III, IV e V dell’indirizzo odontotecnico.

Sono intervenuti il Dott. Teodoro Vadalà, Vice Presidente della Commissione Odontoiatri dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria su “Rapporti odontoiatra-odontotecnico: aspetti legali e deontologici” e il Signor Luigi Novello, Odontotecnico, su “I manufatti ortodontici per il progetto “Noi per voi: Scuola e Territorio insieme per crescere”.

Ha moderato gli interventi la prof.ssa Antonella Francesca Micalizzi, docente di Gnatologia dell’indirizzo odontotecnico dell’istituto.