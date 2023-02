Superbonus. Gelmini-Lombardo (Azione): Compensazione F24 nostra proposta

(DIRE) Roma, 20 Feb. – “Comprendiamo la logica che ha spinto il governo Meloni ad agire sul superbonus, ma va trovata una soluzione rapida ed efficace, soprattutto in merito al tema dei crediti incagliati. Bisogna evitare di paralizzare il settore edile e di mettere a rischio imprese e posti di lavoro.

Al termine dell’incontro di oggi a Palazzo Chigi con alcuni rappresentanti di categoria, pare che l’esecutivo abbia aperto alla possibilità di ricorrere all’ F24 per sbloccare i crediti incagliati. Come Azione-Italia Viva siamo stati i primi a suggerire la compensazione degli F24, proposta condivisa e sostenuta da Ance e ABI.

Per noi questa era ed è la strada da seguire, tanto da averlo già proposto in Parlamento con un emendamento alla Legge di Bilancio che è stato però bocciato. A quanto pare oggi a Palazzo Chigi ci hanno ripensato. Meglio tardi che mai, ma se il governo si fosse svegliato prima avremmo risparmiato tempo ed evitato brutte figure”. Così in una nota congiunta, i senatori Mariastella Gelmini e Marco Lombardo di Azione. (Red/ Dire) 20:06 20-02-23