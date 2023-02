UE. Meloni: non siamo niente senza nostre identità ed eccellenze

(DIRE) Roma, 20 Feb. -“Noi non siamo niente senza le nostre identità, senza le nostre eccellenze e continueremo a difendere il diritto di bere un buon bicchiere di vino e mangiare carne che non sia sintetica”. Lo dice la premier Giorgia Meloni a Varsavia ce la premier Giorgia Meloni a Varsavia al termine dell’incontro con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki.

Per Meloni “sull’immigrazione continuiamo a ritenere che il dibattito debba essere sulla dimensione esterna dei confini europei. E’ inutile discutere dei movimenti secondari se a monte non discutiamo di fermare i movimenti primari degli immigrati illegali. Non possiamo continuare a consentire che la selezione di ingresso in Europa venga fatta da bande di trafficanti. Non possiamo continuare a confondere due materie completamente diverse che sono immigrazioni e profughi.

Cerchiamo risposte serie perche’ crediamo che un’Europa seria si deve occupare di questi temi con pragmatismo cosi’ come si deve occupare di difendere le sue tante specificità, le sue tante identita’, le nostre eccellenze che ci sembra spesso vengano aggredite”. (Red/ Dire) 18:36 20-02-23