XSPORT Challenge 2023 per Dynamo Camp Edizione 2023 al via ieri a Dubai con la Spinneys 92 Dubai Cycle Challenge

L’iniziativa solidale XSPORT Challenge per Dynamo Camp, sponsorizzata da Pharmaguida e sostenuta dal campione olimpico Jury Chechi, diventa internazionale

XSPORT Challenge nel 2023 diventa internazionale: l’iniziativa benefica giunta al 3° anno e che coinvolge un team di atleti capitanati dal campione olimpico Jury Chechi e dal ciclista Massimiliano Lelli, che si sono messi in gioco per gareggiare in competizioni ciclistiche in tutto il mondo a sostegno di una causa importante. XSPORT Challenge è nata grazie al contributo di Pharmaguida, che opera nel settore della salute, sempre attenta e vicina alle esigenze dei giovani. L’azienda devolverà una quota importante delle vendite della linea XSPORT alla Dynamo Camp Onlus.

La Challenge supporta, infatti, la Onlus Dynamo Camp di Pistoia (http://www.dynamocamp.org/), che offre gratuitamente programmi ricreativi a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione, coinvolgendo anche i loro fratelli sani e le loro famiglie.

La prima tappa si è svolta ieri negli Emirati Arabi con la Spinneys 92 Dubai Cycle Challenge, una delle 28 prove UCI Gran Fondo World Series (http://www.ucigranfondoworlseries.com) che garantiscono ai classificati nel primo 20% della loro categoria il pass per il Mondiale Granfondo UCI in programma a Glasgow il prossimo 4 Agosto. Oltre 1500 i ciclisti al via in rappresentanza di tutti e 5 i continenti.

L’entusiasmo e la forte motivazione hanno determinato un’ottima performance grazie alla quale tutti i ciclisti impegnati per la challenge si sono qualificati, brillando non solo nella classifica assoluta – infatti Enrico Guida si è classificato sesto, Massimiliano Lelli undicesimo e Jury Chechi tredicesimo – ma anche come vincitori di categoria.

Secondo Nicola Guida, Founder di Pharmaguida: “Anche quest’anno abbiamo deciso di continuare a supportare la Onlus Dynamo Camp. Il loro lavoro merita ammirazione e sostegno. Per questo motivo, ci sentiamo onorati di poter sostenere questa organizzazione e di far parte della loro missione. Ogni donazione, grande o piccola che sia, può fare una differenza significativa. In tal senso, i fondi raccolti aiuteranno Dynamo Camp a continuare a offrire sorrisi ed esperienze di vita ai bambini, a sviluppare nuovi programmi e ad ampliare le attività sociali e sportive come XSPORT Challenge”.

A breve saranno decise le prossime tappe di XSPORT Challenge, che consentiranno agli atleti di prepararsi al meglio in vista del Mondiale di agosto. Ogni tappa sarà raccontata sui canali social attraverso l’hashtag #xsportchallenge e si potranno seguire le iniziative sia sulla pagina Instagram di Jury Chechi (https://www.instagram.com/jurychechiofficial/), sia su quella di Pharmaguida (https://www.instagram.com/pharmaguida/).

Pharmaguida

Pharmaguida nasce nel 2004 e opera nel settore farmaceutico su tutto il territorio italiano e in diversi Paesi esteri, rivolgendosi da sempre all’ambito della ginecologia, della gastroenterologia e della pediatria. Il suo obiettivo è creare prodotti innovativi, sicuri ed efficaci, attraverso una costante attività di ricerca e utilizzando componenti naturali.

www.pharmaguida.com

Dynamo Camp Onlus

Fondazione Dynamo Camp Onlus offre gratuitamente specifici programmi di terapia ricreativa, a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione. Dynamo Camp è situata a Limestre in provincia di Pistoia, in un’oasi di oltre 900 ettari affiliata WWF, Oasi Dynamo, e fa parte di SeriousFun Children’s Network: associazione di Camp fondata nel 1988 da Paul Newman e attiva in tutto il mondo.

www.dynamocamp.org

