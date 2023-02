(DIRE) Roma, 21 Febbraio – L’aula della Camera ha approvato in prima lettura, il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

I sì sono stati 155, i no 103 e gli astenuti 3. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato della Repubblica. (Vid/ Dire) 14:19 21-02-23