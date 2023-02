Germania, 53enne guarisce da HIV dopo trapianto di staminali

(DIRE) Roma, 21 Feb. – Un 53enne residente in Germania è stato dichiarato guarito dal virus dell’Hiv dopo essersi sottoposto a una procedura di trapianto di midollo osseo con cellule staminali per trattare una forma di leucemia, sviluppata insieme alla sua infezione da Hiv.

La notizia trova spazio sulla rivista scientifica ‘Nature Medicine’. Sieropositivo e affetto da leucemia mieloide acuta, l’uomo, che viene definito il ‘paziente di Düsseldorf’, ha smesso di assumere la terapia antiretrovirale (Art) nel 2018, iniziata cinque anni prima, da allora non ha avuto ricadute ed è in buona salute.

La tecnica delle cellule staminali è stata utilizzata per la prima volta nel 2007 per trattare Timothy Ray Brown, spesso indicato come il ‘paziente di Berlino’, mentre nel 2019 i ricercatori hanno rivelato come la stessa procedura sia stata usata per la cura del paziente londinese, Adam Castillejo.

“Quest’anno- ha affermato il ‘paziente di Düsseldorf’- ho festeggiato il decimo anniversario del mio trapianto di midollo osseo nel giorno di San Valentino e il mio donatore è stato l’ospite d’onore”. (Red/Dire) 17:36 21-02-23