Sicurezza. Ok in Senato reato di omicidio nautico, Balboni (FdI): è civiltà

DDL a prima firma Presidente Commissione affari Costituzionali

(DIRE) Roma, 21 Feb. – L’Aula del Senato ha approvato in prima lettura, quasi all’unanimità (140 sì e 3 astenuti) un disegno di legge che introduce nel Codice penale i reati di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche. Il testo passa ora alla Camera in seconda lettura.

Il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e promotore del DDL, spiega: “L’approvazione del mio disegno di legge che introduce il reato di omicidio nautico è un segno di civiltà, è un primo passo importante per non sottovalutare quello che succede ogni anno lungo le nostre coste. Il problema era di trattare fattispecie identiche in modo identico, di sanare una evidente ingiustizia che vedeva una disparità di trattamento rispetto all’omicidio stradale.

Ma ovviamente c’è da fare un lavoro importante in termini di prevenzione che coinvolga scuola, famiglie, associazione di volontariato. Insomma era necessario accendere i riflettori sul tema degli incidenti in mare visto che nella legislazione del 2016 si rimandava ad un aggiornamento del codice della navigazione mai arrivato.

L’incidente sul lago di Garda del Giugno 2021, che portò alla morte dei due giovani Greta e Umberto, ha segnato l’episodio cardine che ha reso necessaria questa normativa sulla quale, ovviamente, Fratelli d’Italia esprime il proprio voto favorevole”. (Red/ Dire) 18:38 21-02-23