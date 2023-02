Ucraina. Fitto: visita del Presidente Meloni a Kiev è storica

(DIRE) Roma, 21 Feb. – “La visita di oggi a Kiev del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è storica e di straordinaria importanza: simbolica perché ha luogo ad un anno di distanza dall’inizio dell’inaccettabile aggressione russa all’Ucraina; morale con la significativa tappa a Bucha e Irpin e l’omaggio alla memoria delle vittime degli orrendi crimini di guerra perpetrati in quei luoghi; politica perché testimonia la vicinanza ed il sostegno del Governo italiano al Presidente Zelensky ed al popolo ucraino che si batte per difendere la propria libertà”.

Così in una nota il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, che conclude: “L’Italia, in linea con l’Unione europea e la NATO, resterà a fianco di Kiev fino al momento in cui si determineranno le condizioni per una pace giusta fondata sull’indipendenza e l’integrità territoriale dell’Ucraina”. (Dire) 17:53 21-02-23