Ucraina. Lupi (NM): Meloni garanzia di atlantismo italiano

(DIRE) Roma, 21 Febbraio – “La visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Kiev è garanzia della politica atlantista del governo e rafforza, se mai ce ne fosse bisogno, il pieno sostegno dell’Italia al popolo ucraino, vittima dell’aggressione espansionista di Putin.

Le conseguenze geopolitiche, economiche e sociali di una capitolazione ucraina sarebbero disastrose per il nostro Paese e per l’Europa, per questo e per arrivare ad una pace giusta è indispensabile continuare a supportare gli ucraini nella loro battaglia per la libertà”. Lo afferma il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi. (Dire) 20:17 21-02-23