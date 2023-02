Calabria Film Commission: applausi ed emozione per la prima di “The Good Mothers”, la serie Disney+ presentata ieri sera in concorso a Berlino

Applausi ed emozione, ieri sera, per la prima di “The Good Mothers” al Festival internazionale del cinema di Berlino: l’attesa serie Disney+, prodotta da Juliette Howell, Tessa Ross e Harriett Spencer per House Productions e da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, e realizzata con il sostegno della Calabria Film Commission, è stata presentata in concorso nella sezione Berlinale Series. Due episodi (dei sei complessivi) sono stati proiettati allo Zoo Palast 2, dove verranno riproposti il 26 febbraio, alle ore 19.

“The Good Mothers” sarà disponibile su Disney+ a partire dal 5 aprile.

Basata sul bestseller omonimo del giornalista Alex Perry, adattato da Stephen Butchard, la serie è incentrata sulla storia vera di tre donne, cresciute all’interno dei clan della ‘Ndrangheta, e di una giovane e brillante pm, Anna Colace, che lavora per distruggerla dall’interno, portando avanti l’intuizione di attaccarla facendo leva sulle sue donne che si ribellano, combattendo contro le loro stesse famiglie.

Ieri sera, prima della proiezione, il red carpet del Festival ha visto la presenza delle attrici Gaia Girace, Valentina Bellè, Micaela Ramazzotti, Simona Distefano (interpreti della serie insieme a Barbara Chichiarelli, Francesco Colella e Andrea Dodero), dei registi Julian Jarrold ed Elisa Amoruso e dello sceneggiatore Stephen Butchard. Grande accoglienza per il cast, che, alla fine della proiezione, ha partecipato al dibattito con il pubblico, raccontando la propria esperienza sul set.

Comunicato Stampa