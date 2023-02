Cybersicurezza. Hacker russi rivendicano attacco a siti delle istituzioni italiane

Inagibile portale del Ministero degli Esteri dopo la visita della Meloni a Kiev

(DIRE) Roma, 22 Feb. – Alcuni siti di aziende e istituzioni italiane sono attualmente sotto attacco degli hacker del collettivo filorusso NoName057 che ha rivendicato l’azione sui propri profili Telegram.

Problemi per l’accesso al sito del ministero degli Esteri, a rilento quello della Difesa e dei Carabinieri. Non sembrano esserci problemi invece per i siti di Palazzo Chigi, Camera, Senato, Polizia e Guardia di Finanza.

L’attacco di tipo Ddos (Denial of service) è partito ieri in occasione della visita della premier Giorgia Meloni a Kiev. “L’Italia – scrive il gruppo su Telegram, menzionando la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Kiev – fornirà all’Ucraina un sesto pacchetto di aiuti militari che includerà tre tipi di sistemi di difesa aerea”.

