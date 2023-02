Frosinone. Arrestati due giovani pusher

Comando Provinciale di Frosinone – Frosinone , 22/02/2023 16:15

Due frusinati, un 30enne già noto alle forze dell’ordine per reati specifici ed una 32enne, sono stati arrestati nel fine settimana dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frosinone, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Dopo prolungato periodo di osservazione, i Carabinieri hanno documentato che i due giovani svolgevano la loro illecita attività di spaccio all’interno dei rispettivi appartamenti, ubicati nel medesimo stabile in una zona periferica del comune di Frosinone. La immediata perquisizione eseguita nei due appartamenti adiacenti ha consentito di rinvenire una ingente quantità di sostanza stupefacente di vario genere, materiale atto al confezionamento, nonché numerose banconote frutto dell’attività illecita.

In particolare sono stati sottoposti a sequestro: 1,3 Kg di hashish suddivisa in 13 panetti, 21 gr. di cocaina, n. 1 bilancino di precisione utilizzato per approntare le dosi delle sostanza stupefacente, vario materiale atto al confezionamento delle singole dosi e la somma di € 9.670,00 suddivisa in banconote del taglio da 50, 20, 10 e 5 euro. Particolarità dei panetti di hashish il logo raffigurante una locandina del film “Tempi Moderni” dell’attore comico Charlie Chaplin.

Al termine delle formalità di rito, entrambi gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida.