Inflazione. Potenza città meno cara d’Italia, segue Catanzaro

Secondo dati ISTAT. 4° Reggio Calabria, 6° Napoli

(DIRE) Napoli, 22 Feb. – In testa alla top ten delle città meno rincarate d’Italia, secondo la classifica stilata dall’Unione Nazionale Consumatori su dati Istat, c’è Potenza dove l’inflazione pari a +7,5% si traduce nella minor spesa aggiuntiva, equivalente, in media, a 1.481 euro su base annua, che sale a 1.613 euro per una famiglia di 3 persone.

Al secondo posto Catanzaro, dove il rialzo dei prezzi dell’8,4% determina un incremento di spesa annuo pari a 1.569 euro per una famiglia tipo, +1.917 euro per una famiglia di 3 componenti. Sul gradino più basso del podio delle città più risparmiose Ancona che con +8,5% ha una spesa supplementare pari a 1.690 euro annui per una famiglia media da 2,3 componenti, ma che arriva a 2.002 euro per una da tre.

Al quarto posto Reggio Calabria (+8,8%, +2.009 euro), poi Campobasso (+9,4%, +2.104 euro), al sesto posto Napoli (+9,4%, +2.203 euro), poi Bari (+10,5%, +2.207 euro), Cagliari (+10%, +2.257 euro) e Roma (+8,9%, pari a 2.503 euro). Chiude la top ten delle virtuose Trieste (+8,7%, +2.549 euro).

Sull’altro fronte, la città invece più costosa è Bolzano, con un’inflazione del 10,4% e una spesa aggiuntiva per una famiglia media da 2,3 componenti pari a 2.764 euro, che sale a 3.647 euro per una famiglia di 3 persone. (Com/Elm/Dire) 13:05 22-02-23