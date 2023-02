Nel 2022 +26% persone scomparse, 67 al giorno

Il 99% ritrovati vivi; aumentano le denunce di minori stranieri

(DIRE) Roma, 22 Feb. – Nel 2022 le denunce di scomparsa in Italia sono state 24.369, una media di 67 al giorno, a fronte delle 19.269 dell’anno precedente, con un incremento quindi del 26,4%. Sono i dati della relazione annuale sul 2022 svolta dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Antonino Bella, a dieci anni dall’entrata in vigore dalla legge 14 Novembre 2012, n. 203, che ha modificato la normativa precedente tenendo conto della rilevanza sociale del fenomeno e con un più stretto coordinamento tra Prefetti e delle Forze dell’Ordine.

All’incontro al Viminale hanno partecipato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, Carlo Caltagirone della Fondazione Santa Lucia IRCCS e Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza di Roma. “Si tratta di minori, adulti e anziani – ha spiegato il prefetto Bella – che fanno perdere le proprie tracce lasciando famiglie, parenti e amici in una condizione di grande angoscia, speranza e dolore. Un dramma che non è solo privato ma collettivo, sociale e istituzionale”. La gran parte delle denunce ha riguardato stranieri, in media 42 al gionro. Un numero consistente di denunce si riferisce ai minori: 36 minori stranieri e 11 minori italiani. La maggioranza dei minori scomparsi sono maschi, la fascia di età dai 15 ai 17 anni. Casi significativi di scomparsa attengono a persone con più di 65 anni con un incremento del 13 per cento rispetto all’anno precedente, nonchè a soggetti con deficit congnitivi”.

Nel 2022, i ritrovamenti sono stati 12.170, quasi la metà delle denunce di scomparsa, con un lieve aumento rispetto ai ritrovamenti del 2021 e con la conferma soprattutto della graduale riduzione dei tempi di ritrovamento: oltre il 75% avviene entro la prima settimana. “Prima della legge del 2012 che ha rappresentato la svolta nel sistema di ricerca – sottolinea Bella – la percentuale di ritrovamenti entro una settimana era di appena il 48%.

La percentuale dei ritrovamenti in vita è quasi del 99% ed è superiore a quella del 2021″. Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse ha aggiunto che il 10% dei ritrovamenti è avvenuto in ambito ferroviario e ha riguardato per lo più minori. Nell’82% dei casi si tratta di allontanamenti volontari. (Mar/ Dire) 13:23 22-02-23