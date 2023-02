Canada: continua il mistero sulle tombe

In Canada sono state rilevate 17 fosse comuni. Una situazione che ha creato molto scandalo, giacché ci “potrebbero” essere circa 751 bambini delle comunità autoctone.

Le indagini continuano per far luce sul caso che ha scosso il paese, per morti sospette nei collegi per gli indigeni in Canada. La notizia arriva da la Canadianpress citando una First Nation (una comunità di indigeni).

Un racconto dell’orrore, in due anni sono stati trovati dei resti di centinaia di bambini nativi senza nome, spogliati della propria identità. Nel Giugno 2021 di ben 751 tombe anonime vicino all’ex Marieval Indian Residential School nel Saskatchewan.

18 mesi di lavoro da parte della Tseshaht (il nome della First Nation) per trovare tombe nell’ex istituto. Con delle diverse indagini effettuate con documenti storici e interviste a sopravvissuti, si è scoperto che 67 studenti morirono dentro le mura scolastiche (Fonte: ansa.it).

AO