“Diversamente uguali”, Versace invita i reggini alla partecipazione: “La città dimostrerà il suo grande cuore”

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha preso parte dalla conferenza stampa di presentazione dell’evento “Diversamente uguali”, lo spettacolo organizzato dall’Agedi e da Nuovi Orizzonti col contributo di banca Mediolanum, il sostegno del Comune di Reggio Calabria ed il patrocinio di Regione, Consiglio regionale e Città Metropolitana per il prossimo 26 febbraio, alle ore 20:30, al Teatro “Cilea” ed il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza per la realizzazione del progetto AgediLab.

Presso la Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, Versace è intervenuto ringraziando l’Agedi e Nuovi Orizzonti per «l’impegno messo al servizio, costantemente, verso chi vive forti disagi e difficoltà».

«Sono sicuro – ha aggiunto – che, per l’evento di domenica, i reggini dimostreranno, ancora una volta, il loro grande cuore, partecipando numerosi ad un momento che deve segnare l’inizio di un percorso orientato a facilitare la vita dei bimbi disabili e delle loro famiglie». La manifestazione prende le mosse dall’infinito amore dimostrato da un cittadino che ha donato un proprio bene alla causa dell’Agedi: «La disabilità – ha commentato Versace – è un problema che le istituzioni devono porsi nel quotidiano. Se un privato ha avuto la sensibilità di destinare un immobile di 300 mq per finalità così nobili, dobbiamo prendere esempio e sforzarci a fare ancora di più». «Su questo aspetto – ha proseguito il sindaco metropolitano facente funzioni – dobbiamo provare a realizzare quella stessa rete che esiste in altri territori e che, nel tempo, non siamo riusciti a concretizzare per cause diverse. Questo deve essere l’impegno che prendiamo con la cittadinanza e con coloro che vivono, giornalmente, i problemi legati alle disabilità».

Alla conferenza stampa, cui hanno partecipato la presidente di Agedi, Mirella Gangeri, la presidente di Nuovi Orizzonti, Natalia Spanò, e la vicepresidente della Regione, Giusy Princi, è intervenuto anche il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti. «Un pensiero – ha detto il facente funzioni di Palazzo San Giorgio – va sicuramente alle famiglie che sono le uniche a poter comprendere, fino in fondo, il senso ed il significato di un’esistenza vissuta al fianco di ragazzi speciali. Questa è una delle tante iniziative promosse da due autentici vulcani come Gangeri e Spanò, cui va il mio più sentito ringraziamento per quello che fanno». «Reggio – ha affermato Brunetti – ancora una volta dimostra grande sensibilità su temi così delicati. Quando viene chiamata, risponde sempre presente. Ed è un bene che, oltre ogni colore politico, ci si unisca per una causa che va sempre e comunque sostenuta. Sono fiero di poter rappresentare una comunità che si distingue, in positivo, sul piano nazionale. Il popolo di Reggio Calabria è immenso quando si tratta di essere solidali e vicini a chi soffre. Di questo dobbiamo essere tutti profondamente orgogliosi».

