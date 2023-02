DL ONG. Molteni: Italia non deve prendere lezioni da nessuno

(DIRE) Roma, 23 Feb. – “Lasciatemi dire all’opposizione, soprattutto con spirito costruttivo, che secondo me in tema di immigrazione, in tema di difesa del principio e del valore del diritto umanitario, il nostro Paese non deve prendere lezioni da nessuno”. Lo dice il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni al Senato in replica sul dl ONG.

“Lo dico per due motivi in particolare- aggiunge: se oggi c’è un Paese che fa canali umanitari questo è l’Italia; non ci sono altri Paesi europei che utilizzano queste pratiche per portare nel nostro Paese in sicurezza, in legalità, in particolare donne e minori.

Da questo punto di vista il nostro Paese si deve appuntare una medaglia al petto: l’Italia fa canali umanitari e corridoi umanitari, mentre gli altri Paesi europei non li fanno. Credo quindi che questo sia un motivo di orgoglio per il Paese e indipendentemente dai Governi.

Lasciatemi dire che lo vediamo tutti i giorni: io sono alla terza esperienza al Ministero dell’interno e credo di avere un quadro e una visuale abbastanza privilegiata di quello che avviene a livello nazionale e comunitario sul tema dei soccorsi in mare”. (Vid/ Dire) 11:03 23-02-23