ENI. Bagnai (Lega): serve una profonda riflessione sul futuro delle grandi aziende

(DIRE) Roma, 23 Feb. – “L’odierno risultato negativo di ENI a seguito della presentazione del piano strategico 2023-2026 suscita un commento fattuale: in tutta evidenza il mercato non ha percepito nel piano ulteriori elementi positivi rispetto a quanto incorporato nelle aspettative. Si evidenzia così la necessità di una profonda riflessione di sistema sul ruolo delle grandi aziende energetiche nazionali.

Il nostro Paese, e di conseguenza la nostra industria, non si possono ritrovare a dover affannosamente rincorrere gli eventi. Occorre una politica energetica chiara, lungimirante, in grado di affrontare le sfide presenti e future”. Così in una nota il deputato e responsabile economico della Lega Alberto Bagnai. (Com/Pol/ Dire) 18:02 23-02-23 (foto di repertorio)