Florida: sparatorie, tre vittime

Tragedia in Florida, l’ennesima sparatoria si è consumata sul suolo americano; sono morte tre persone, tra cui una bambina di 9 anni. Il tutto è accaduto ieri sera.

A perdere la vita anche una giornalista televisiva, che stavo lavorando, che stavo svolgendo un servizio su una serie di attacchi con armi da fuoco nello Stato. La dichiarazione arriva direttamente dallo sceriffo della contea di Orange, citato dai media Usa.

Si trova in arresto un 19 enne, che è stato accusato di omicidio in relazione ad almeno cinque sparatorie avvenute nel giro di poche ore. Non è il primo crimine che commette il ragazzo, la sua fedina penale già contava altre accuse (Fonte: ansa.it).

AO