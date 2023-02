Innovazione. Identità digitale, presto incontro fra Butti e gestori

(DIRE) Roma, 23 Feb. – Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, convocherà dalla prossima settimana i gestori d’identità digitale per avviare un momento di ascolto e confronto volto a delineare gli scenari futuri.

Una commissione di esperti, nominata presso il Dipartimento per la trasformazione digitale, è al lavoro per individuare un cronoprogramma chiaro e condiviso con tutti gli stakeholder politici e tecnici. Nel corso di un incontro odierno con Assocertificatori, il Sottosegretario Butti ha ribadito la piena volontà e disponibilità politica del governo a trovare una soluzione condivisa e sostenibile.

“Dopo otto anni di richieste inascoltate da parte di Assocertificatori e dei privati impegnati in Spid, questo è il primo governo con le idee molto chiare in materia di identità digitale, che apre al dialogo con i privati”, commenta il Sottosegretario Butti. “Non c’è alcuna intenzione, come già ribadito, di disperdere l’esperienza e il patrimonio innovativo del Sistema Pubblico dell’Identità Digitale (Spid) – prosegue Butti – ma la volontà di evolvere e migliorare i sistemi italiani di identità digitale, in linea con il quadro europeo di riferimento.

Il processo di razionalizzazione delle identità digitali proseguirà pertanto in modo condiviso tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, i soggetti istituzionali e gli stakeholder coinvolti, nel migliore interesse dei cittadini”. (Com/Fla/ Dire) 18:01 23-02-23