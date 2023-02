Nuovo presidio di Polizia a Cirò Marina, Rapani: «Esempio di vicinanza dello Stato»

«L’istituzione di un nuovo presidio di Polizia a Cirò Marina rappresenta l’ennesima riprova delle attenzioni del Governo Meloni nei confronti della Calabria e, nel caso specifico, del Crotonese. Un risultato ottenuto anche grazie all’impegno di Fratelli d’Italia in ossequio ai punti programmatici presentati agli elettori in campagna elettorale, in termini di sicurezza, in una realtà difficile qual è la nostra regione, che necessita di presìdi di sicurezza, di legalità e di esempi positivi da seguire. Il consolidamento delle forze dell’ordine e delle attività di controllo del territorio contribuiranno ad infondere maggiore senso dello Stato e di sicurezza nella cittadinanza. L’istituzione del presidio rientra nell’ambito dell’approvazione, da parte del Ministero dell’Interno, degli schemi generali di pianificazione presidiaria delle forze di polizia per l’anno in corso nella provincia di Crotone». È quanto dichiara il senatore di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Giustizia, Ernesto Rapani.

Comunicato Stampa