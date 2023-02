Ricerca. Bernini: chiesto ad ANVUR di rivedere i criteri di valutazione

“Non solo pubblicazione, ricercatori siano valutati nel complesso”

(DIRE) Roma, 23 Feb. – “Abbiamo già chiesto all’ANVUR di modificare i criteri di valutazione per i ricercatori, che non corrispondono alle esigenze attuali: la valutazione deve essere legata a tutte le attività del ricercatore. Una valutazione centrata sulla persona.

Questo è un impegno su cui continueremo a lavorare”. Lo ha detto la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, al termine della conferenza stampa che si è svolta questo pomeriggio a Palazzo Chigi, al termine del bilaterale con la Commissaria europea per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel. La Commissaria ha poi aggiunto che i giovani ricercatori “devono essere sostenuti sempre di più e sempre meglio. Abbiamo 2 mln di ricercatori in Ue. Dobbiamo dargli le migliori modalità per valorizzarli.

Non solo con le pubblicazioni. Stiamo pensando a un progetto pilota che ci porterà ad unire le forze. Il messaggio più importante è che al centro ci sono le persone. Non ha senso parlare di area ricerca o istruzione Ue senza dare le migliori condizioni ai ricercatori”. (Adi/Dire) 19:02 23-02-23