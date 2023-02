Libano, esplosione Beirut: la prima sentenza

18:40 – L’alta corte di giustizia di Londra ha emesso una prima sentenza circa le responsabilità della violenta esplosione del porto di Beirut datata Agosto 2020.

Le vittime quel giorno furono oltre 250 e la causa furono le 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio conservate illegalmente in un hangar del porto.

Una società britannica acquistò la sostanza chimica nel 2013 per poi conservarla. Sono parecchie le nazionalità e gli individui ritenuti colpevoli dell’esplosione del porto. In Libano attualmente rimane in fase di stallo l’indagine dove di fatto l’oligarchia intralcia politicamente e giudiziariamente il lavoro del giudice Tareq Bitar, attualmente a capo dell’inchiesta. (Fonte ANSA)