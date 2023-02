Modena. Vede gli agenti, scappa e getta la droga: inseguito ed arrestato

Nel pomeriggio del 22 Febbraio scorso, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero di 19 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso dell’attività di controllo del territorio in zona Novi Sad, una pattuglia della Squadra Volante nel transitare in viale Molza ha notato, all’altezza della Stazione delle Autocorriere, un capannello di ragazzi, che confabulavano tra loro. Uno di questi, il 19enne, alla vista della Polizia, è salito su un autobus fermo al capolinea per poi ridiscendere – quando gli agenti si sono avvicinati – ed inforcare una bicicletta, dandosi alla fuga in direzione di via Emilia Centro.

Gli operatori si sono immediatamente posti al suo inseguimento, diramando nota via radio per richiedere l’intervento delle altre pattuglie dislocate sul territorio. Durante la fuga, il ragazzo si è disfatto di un involucro, gettandolo per terra all’intersezione con via Ganaceto, che recuperato e sottoposto a prova narcotest è risultato contenere sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di 71 grammi.

L’uomo è stato definitivamente fermato all’altezza di Vicolo Casellini, dove una pattuglia, sopraggiunta in ausilio, gli ha bloccato le vie di fuga.

Nella sua disponibilità è stato rinvenuto denaro contante pari a 120 euro, suddiviso in banconote di vario taglio.

Il 19enne è stato anche denunciato in stato di libertà per inosservanza delle norme sugli stranieri, in quanto sprovvisto di documenti di riconoscimento al seguito.

