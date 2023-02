USA: continuano i danni del treno tossico, 45.000 pesci sono morti

45.000 pesci sono morti, per via del deragliamento di un treno carico di sostanze tossiche, avvenuto lo scorso 3 febbraio in Ohio. Una notizia che arriva dal dipartimento per le Risorse naturali dello Stato, sottolineando che nessuna specie era protetta o a rischio di estinzione.

Qualche giorno fa l’amministrazione del Presidente Joe Biden, ha ordinato alla compagnia ferroviaria statunitense di pagare i danni causati dal deragliamento. Sono iniziate le operazioni di pulizia da parte della compagnia proprietaria del convoglio ferroviario.

L’amministrazione Biden e il ministro dei Trasporti Pete Buttigieg, sono stati accusati dai repubblicani di aver abbandonato i 4.700 residenti. Donald Trump, ieri si è reato nella cittadina per portare ai residenti camion di bottiglie d’acqua. Dopo l’incidente, i residenti della città, hanno riscontrato disturbi, tra cui mal di testa e nausea.

Anche il ministro Buttigieg si è recato sul luogo, e ha richiesto al congresso di applicare misure più rigide per i treni che trasportano materiali pericolosi, e di riammettere quelle dell’amministrazione Obama, che erano state eliminate da Trump. Esse prevedevano freni più reattivi sui treni con merci con materiali altamente infiammabili (Fonte: ansa.it).

AO