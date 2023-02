USA: due miliardi di aiuti per l’Ucraina

Washington ha annunciato che erogherà due miliardi dollari di aiuti per il conflitto in Ucraina; oggi è l’anniversario dell’invasione russa. Una notizia che è stata comunicata alla CNN, dal consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. Il consigliere non ha aggiunto nient’altro.

Joe Biden, nei giorni scorsi si è recato in Ucraina, e il funzionario che l’ha accompagnato ha sottolineato che l’amministrazione statunitense si chiede costantemente come “dare all’Ucraina gli strumenti di cui ha bisogno per vincere“(Fonte: ansa.it).

