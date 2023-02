Crotone, controllo straordinario del territorio, sequestro di marjuana e cocaina, 3 denunce

Il personale delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, è stato impegnato in un servizio di controllo straordinario del territorio, con l’istituzione di posto di blocco in diverse zone del capoluogo, nel corso dei quali sono stati controllati complessivamente 149 persone e 87 veicoli.

Tale attività ha portato al sequestro di alcuni quantitativi di droga, e alla denuncia in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Crotone, di tre persone.

In particolare, due crotonesi, controllati a bordo di una autovettura, sono stati trovati in possesso di un involucro contenente 10 grammi di marjuana e di 1 grammo di cocaina, per cui sono stati deferiti per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Nell’autovettura di un altro soggetto, controllato nel quartiere Acquabona, è stata rinvenuto un involucro contenente 2 grammi di cocaina, per cui è stato segnalato al Prefetto in qualità di assuntore, per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste.

Un crotonese di 40 anni è stato denunciato per danneggiamento, in quanto sorpreso nell’atto di incendiare con un accendino un cassonetto dei rifiuti nel quartiere Tufolo.

