Gussago (Bs). Arresto di un uomo per truffe e furti in danno di anziani

Comando Provinciale di BRESCIA – Gussago (Bs) , 25/02/2023 13:45

All’alba della mattina del 23 Febbraio, i carabinieri della Stazione di Gussago, in esecuzione di ordinanza emessa dal GIP di Brescia, hanno tratto in arresto un pregiudicato 39nne originario del basso Garda bresciano, ritenuto presunto responsabile tra il 2021 e il 2022, di una serie di truffe e contestuali furti ai danni di anziani. L’odierna misura scaturisce da un’attività di indagine condotta dalla Stazione Carabinieri di Gussago.

L’uomo, fingendosi un tecnico del gas incaricato dal Comune, riusciva ad introdursi in maniera fraudolenta all’interno delle abitazioni delle ignare vittime e, dopo averle invitate ad aprire i rubinetti dei caloriferi posti in altre stanze, perpetrava furti di monili, portafogli, denaro, carte bancomat per il successivo prelievo di contanti. In taluni casi, il finto tecnico richiedeva alle sue vittime il pagamento della propria prestazione. Dieci i colpi messi a segno nei confronti di altrettanti anziani tra i 65 e gli 80 anni.