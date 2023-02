USA: sparatoria in una scuola

La folle strage delle armi negli Stati Uniti continua, a Filadelfia si è verificata una sparatoria, in cui sette persone sono rimaste ferite, sei di loro sono tutti adolescenti, tra i 12 e i 17 anni, e una donna di 31 anni. Nessuno di loro è in pericolo, tutti in condizioni stabili. L’azione è stata compiuta nel cotile della scuola. Il tutto è stato comunicato dalla polizia secondo, quanto riportato da ABC News.

La sparatoria è avvenuta alle ore 18:00 locali, in Italia era mezzanotte. Nessuna informazione in merito alla persona che ha aperto il fuco, le forze dell’ordine sono sulle tracce di tre persone, “Al momento stiamo cercando di capire se si sia trattato di una sorta di vendetta e se le vittime siano state scelte o meno. Ma è ancora troppo presto per stabilirlo”, ha riferito ai media locali il capo della polizia di Filadelfia, (Fonte: Ansa.it).

