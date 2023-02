California: tempesta di neve, 120.000 abitanti senza luce

Una “terribile” tempesta di neve da due giorni ha messo in ginocchio lo stato della California negli Stati Uniti, una delle tormenti più forti dal 1989. Molte strade sono state chiuse per il ghiaccio per motivi di sicurezza, tra cui l’Interstate 5, una delle principali autostrade che collega lo Stato americano con il Messico e il Canada. 120.000 senza luce cittadini sono rimasti senza corrente elettrica.

La neve si è sentita maggiormente nella località di Mountain High, nord-est di Los Angeles, oltre due metri di neve sono caduti, mentre nella Snow Valley, e sulle montagne di San Bernardino ne sono caduti 160 centimetri (Fonte: ansa.it).

AO