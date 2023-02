Covid. Figliuolo: con pandemia abbiamo scoperto che in Europa non abbiamo la filiera dei vaccini

Lavorare su interconnessione globale

(DIRE) Roma, 26 Feb. – “La più grande criticità che abbiamo incontrato durante la pandemia è stata quella di approvvigionarci di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, aghi, siringhe e altre cose apparentemente banali per una Nazione che siede al tavolo del G7 e che, tuttavia, non eravamo in grado di produrre autonomamente. Abbiamo pensato anche ai vaccini: anche in quel caso ci sono mancate le materie prime e abbiamo scoperto che non abbiamo in Europa una filiera ad hoc.

Tutto questo deve aiutarci a farci comprendere che davvero è necessario ripensare le emergenze, capire cosa vogliamo fare, tenendo presente che nel prossimo futuro le pandemie generate dall’uomo che va a stuzzicare l’ambiente naturale o le zoonosi sono sempre dietro l’angolo”.

Lo ha detto il Generale Francesco Paolo Figliuolo, Comandante del COVI, intervenuto al convegno organizzato dalla Fondazione Vittorio Occorsio “Ripensare le emergenze”, nell’ambito del panel “Scenari di nuove possibili emergenze” sottolineando quanto sia indispensabile lavorare sull “interconnessione globale”. (Sim/ Dire) 11:08 26-02-23