Maltempo. Meteo Expert: 2 diverse perturbazioni portano piogge, neve e forti venti

(DIRE) Roma, 26 Feb. – Sarà una Domenica movimentata dal punto di vista meteorologico con l’Italia alle prese con una circolazione depressionaria proveniente dal Mediterraneo occidentale (perturbazione n. 8 di febbraio) a cui si aggiunge l’annunciata irruzione di un fronte di aria decisamente più fredda (perturbazione n. 9) al Centro-Nord. Al Nord precipitazioni significative riguarderanno essenzialmente l’Emilia Romagna, l’Appennino e il Piemonte con limite della neve in progressivo calo, anche a quote di pianura in serata. Più a sud fenomeni anche moderati nelle regioni centrali con neve a quote collinari tra Toscana, Umbria e Marche e locali episodi di instabilità sul Meridione. Lo dicono in una nota i meteorologi di Meteo Expert. Il tutto, spiega il comunicato, sarà accompagnato anche a un generale e deciso rinforzo dei venti e del moto ondoso.

La nuova settimana vedrà insistere un’area depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale con minimo inizialmente centrato a ovest della Sardegna e in successivo riavvicinamento. Questa configurazione si tradurrà nella possibilità di altre precipitazioni soprattutto sulle regioni centro-meridionali, mentre il Nord resterà un po’ più ai margini del maltempo, con sporadiche precipitazioni più che altro su Piemonte ed Emilia Romagna. Le correnti meridionali in cui verrà a trovarsi l’Italia gradualmente torneranno a smorzare il freddo invernale dapprima al Centro e, da mercoledì, anche al Nord.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE – Cielo nuvoloso o molto nuvoloso in gran parte d’Italia, con tendenza a parziali schiarite nell’estremo Nord-Est, soprattutto sulle Alpi e maggiore variabilità sulle regioni meridionali. Precipitazioni sparse su Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, gran parte del Centro, Campania e Calabria tirrenica, particolarmente insistenti fra Romagna, Marche, Umbria e Toscana; fenomeni più isolati e intermittenti su Lombardia, Veneto, resto del Centro-Sud e Isole; possibili rovesci o temporali su coste tirreniche e Puglia. Nel corso del giorno brusco abbassamento del limite delle nevicate al Nord con neve fino a basse quote sull’Appennino emiliano e romagnolo, sul Piemonte occidentale e nell’entroterra ligure; alla sera possibile coinvolgimento delle aree di pianura del Piemonte e della pedemontana emiliana.

Temperature massime quasi stazionarie nel settore ionico, in calo altrove, particolarmente sensibile sulle regioni settentrionali. Giornata ventosa quasi ovunque, con forti venti nord-orientali fra medio-alto Adriatico e Ligure, forti venti occidentali sui mari attorno alla Sardegna e forte Scirocco sul canale d’Otranto. Mari mossi o molto mossi, localmente agitati alto Adriatico, Ligure orientale, Canale d’Otranto e Canale di Sicilia.

PREVISIONI PER DOMANI, LUNEDÌ 27 FEBBRAIO – Cielo da nuvoloso a coperto su gran parte del Paese, salvo delle parziali aperture sulle Alpi orientali, dal pomeriggio anche in Sicilia e in serata su parte del Sud. Al mattino deboli nevicate intermittenti in Piemonte, Valle d’Aosta ed Emilia; pioggia e neve a quote collinari in Romagna e Marche. Deboli e isolate precipitazioni anche su Abruzzo, basso Lazio, Salento e Sardegna. Piogge più diffuse, anche a carattere di rovescio in Sicilia, Campania e Calabria. Nel pomeriggio migliora in Sicilia; nevicate in attenuazione in Emilia e al Nord-Ovest, a parte ancora qualche fiocco nel Cuneese; fenomeni in estensione, invece, sul resto del Sud e del Lazio, nella bassa Toscana e in intensificazione sulla Sardegna. Alla sera parziale attenuazione delle precipitazioni con il miglioramento più evidente al Sud. Temperature in ulteriore calo, specie nei valori minimi. Clima invernale al Centro-Nord. Venti moderati o tesi nord-orientali fra il medio-alto Adriatico e il Ligure, più deboli e per lo più meridionali sul resto del Centro-Sud. Mari mossi o molto mossi, eccetto il basso Adriatico che diverrà localmente poco mosso; fino ad agitato il Ligure occidentale.

PREVISIONI PER MARTEDÌ 28 FEBBRAIO – Sulle regioni centro-meridionali cielo nuvoloso o molto nuvoloso; al Nord nuvolosità meno estesa con schiarite al Nord-Est e sui settori alpini settentrionali. Al mattino possibili precipitazioni sul medio Adriatico e sulle Isole maggiori, anche a carattere di rovescio in Sardegna e sulla Sicilia meridionale; qualche fiocco ancora sui rilievi del cuneese; quota neve dai 400 metri in Romagna, ai 1.100 metri in Abruzzo. In giornata piogge e rovesci diffusi con possibili temporali sulle Isole; precipitazioni sparse anche al Centro-Sud, meno probabili su Toscana e Puglia meridionale; quota neve in leggero rialzo, dai 600 ai 1.300 metri sull’Appennino centrale. Temperature massime in leggero rialzo, eccetto in Sardegna. Clima freddo al Nord. Venti tesi o forti da nord o nord-est sui mari settentrionali e al Centro; deboli o al più moderati altrove. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati i bacini più occidentali. (Com/Dip/ Dire) 12:36 26-02-23